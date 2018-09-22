Gölcükspor-Çorum Belediyespor: 1-0
Erol KAÇMAZ / GÖLCÜK (Kocaeli), ()
STAT: İhsaniye İlçe
HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Soner Akgün (xx), Erhan Gündoğdu (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas Türengül (xxx) - Kadir (xxx), Ali Mert (xx), Emre (xx) (Dk. 65 Barış xx), Furkan (xx), İbrahim (xx), Uğur (xx)(Dk. 77 Muhammed Oğuzhan), Rıdvan (xx), Ali Göçmen (xx), Onur (xxx), Ömer Faruk (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Onurcan (xxx) - Nizamettin Emirhan (xx), Kerem (xx) (Dk. 58 Emre xx), Fatih (xx), Yakup (xx), Eşref (xx), Emrah (xx), Akın (xx), Mümin Talip (xx), Ertuğrul (xx), Fahri Eren (xx) (Dk. 80 Mikail)
GOL: 90+4 (P) Rıdvan (Gölcükspor).
SARI KART: Ali Mert, Furkan, İbrahim, Ali Göçmen, Kadir (Gölcükspor), Eşref (Çorum Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele veren Gölcükspor, Çorum Belediyespor'u 90+4'de kazandığı penaltıyı Rıdvan'ın gole çevirmesi ile 1-0 mağlup etti.
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