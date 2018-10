Göksel Gümüşdağ: "Serkan Çimen'i Allah'a havale ediyorum"

"Soyunma odasına girdim, Elia ağlıyor"

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ardından Elia'nın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden Serkan Çimen'i sert şekilde eleştirdi.

Ülker Stadyumu'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, iki takımın da sahaya yansıttığı çok güzel bir mücadele olduğunu ancak verilen hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini ve VAR sisteminin Türkiye için ne kadar doğru bir karar olduğunu söyledi. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir maç olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Dolayısıyla genel anlamda baktığınızda sahaya iyi yansıyan bir mücadele vardı. İki takım da mücadele etmeye çalıştı fakat bütün bu güzelliği bir kenara koyan özellikle orta hakemin de genel anlamda iyi yönettiği ama yan hakem Serkan Çimen rezalet kararıyla nizami bir gol verilmedi. Çok enteresan ofsayttan gelen bir pozisyon değil. Serkan Çimen neden bayrağını kaldırdı kendisi de bilmiyor. Ligin zirvesi bu kadar sıkışıkken bu maçlar çok önemli. Geçen sene biliyorsunuz Adana'da nizami bir gol iptal edildi. Bugün de böyle bir karar verildi. şaşkınım. Serkan Çimen'i de Allah'a havale ediyorum. Üzülüyoruz çünkü nizami bir gol var. Demin soyunma odasına girdim Elia ağlıyor. Neden? Çünkü hak ettiği bir gol verilmeyerek iptal edildi. Şu an medya, sosyal medya ve her yere bakın herkes mutabık. Dolayısıyla şaşkınım, üzgünüm. Özellikle takipçisi olacağız ama federesyonu da şu anlamda göreve çağrıyorum. Geçen hafta da video hakem ile ilgli kesilmeler oldu. Bu maçta da VAR 3 dakikada kesildi. Hakemlerin de şapkasını önüne koyması lazım" dedi.

"ŞAKA GİBİ, BU YÜZDEN ÇOK FAZLA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Her takıma saygılı olduklarını belirten Gümüşdağ şöyle konuştu: "3 dakika VAR kesildiğinde neler olduğunu gördük. Arkadaşlar, kimsenin hakkı yenmesin, her takıma saygılıyız. Fenerbahçe'nin de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bu anlamda Serkan Çimen'in nizami golü iptal etmesini Başakşehir ailesi olarak kınıyoruz. Şaşkınız ve bu rezalet kararı da hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Özellikle TFF ve MHK'de VAR Sistemi'nin Türkiye'ye gelmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu ve bu işi ilk savunan ve takipçisi olan birisiyim. 3 dakika çalışmadığı zaman nasıl kararlar verildiğini hepimiz görüyoruz. Şaka gibi. Bu yüzden çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü soyunma odasındaki o hali görseniz hepiniz üzülürsünüz. Ben de çok üzgünüm. Ancak bizim duruşumuza yakışan şey yapılan hatayı sizlerle paylaşabilmektir."

