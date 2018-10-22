Gökhan İnler'den sıradışı futbol şov

"Mo Ali Futbool Clup" ekibi Gökhan İnler ile özel futbol çekimleri yaptı

İSTANBUL,() -

Dünyaca ünlü futbolcularla özel antrenman çalışmaları ve video çekimleri yapan Mo Ali Heydarpour, Zeyum Wang, Glenn Van Geldrop ve Alex Prokachev'den oluşan profesyonel futbol "Mo Ali Futbool Clup" ekibi bulundukları Avrupa turnesi kapsamında İstanbul ayağında dünyaca ünlü futbolcu Gökhan İnler ile buluştu. Medipol Başakşehir Kulübü'nün tesislerinde Gravity Grip Socks firmasının sponsorluğunda Avrupa turnesinde olan ekip 3,5 saat süren antrenman ve özel çalışmalar sonucu Gökhan İnler ile yaptıkları çekimleri sosyal medya üzerinden paylaştılar. İlgili video sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ekibin İstanbul'dan sonraki durağı İngiltere olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gökhan İnler'in çeşitli çalışmalardan görüntüsü

-Sıradışı antrenmanlar ve sonrasında attığı şutların isabet bulması