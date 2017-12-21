Gökhan Gönül'e FETÖ şoku !

Balıkesir’de FETÖ’den görevden alınan müdürler, Gökhan Gönül’e, imara açılacak tarlayı 7.5 milyon TL’ye sattı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Gönül'e büyük şok ..Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve Fenerbahçe'li taraftarların hedefi haline gelen Gökhan Gönül'e terör örgütü FETÖ şoku ..

Milli takım ve Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül’ün Balıkesir Karesi İlçesi 2. Kayabey Mahallesi 898 ada 11 parsel’deki 51 bin 200 metrekarelik tarlanın 25 bin 600 metrekarelik yarı hissesi 2016 yılında Gökhan Gönül’e 7.5 milyona satıldı.

Yıldız futbolcu Gökhan Gönül’ün tarlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Balıkesir-Çanakkale Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na sokulmadı. Şimdi belediyenin tarlayla ilgili yeni bir plan yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.