Gökhan Gönül Beşiktaş Derbisinde Oynayacak Mı? Gökhan Gönül Sağlık Durumu

Spor Toto Süper Lig'in son hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Rekabeti yüksek karşılaşmada Gökhan Gönül şoku yaşandı. İlk yarının sonunu göremeyen Gökhan Gönül maçın 44. dakikasında oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Topsuz alanda sakatlanan oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Gençlerbirliği maçında değişiklik işareti yapan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare girmişti.

GÖKHAN GÖNÜL SAĞLIK DURUMU

Fenerbahçeli sağ bek oyunucusu Gökhan Gönül'ün son sağlık durumuna ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılamaması üzerine taraftarların endişesi katlanarak arttı. Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ilk yarı sonucu 1-1 olarak tamamlanmak üzere. Oyundan çıkan Gökhan Gönül taraftarları korkuttu. Herkesin aklında tek bir soru var!

GÖKHAN GÖNÜL BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Gönül için herhangi bir açıklama yapılmadı. 31. hafta karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş-Fenerbahçe takımları karşı karşıya gelecek. İki takımda da oynamış tecrübeli sağ bekin maçta yer alıp almayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş maçı kadrosunda yer alıp almayacağına maç sonu doktor raporu karar verecek. Önümüzdeki saatlerde sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.

Gökhan Gönül'ün ciddi bir sakatlığı olamaması durumunda önümüzdeki hafta 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek Beşiktaş maçında yer alması bekleniyor.