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Giuliano'dan çok konuşulacak Galatasaray açıklaması !

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano , Galatasaray maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.Giuliano yaptığı açıklamada beraberliğin kendileri için iyi bir skor olduğunu söyledi..

18 Ekim 2017 Çarşamba 17:48
Giuliano'dan çok konuşulacak Galatasaray açıklaması !

Süper Lig'de 9.Haftanın dev karşılaşması Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinden iki cepheden de futbolcular iddialı açıklamalar yaparken Fenerbahçe'nin Brezilya'lı yıldız futbolcusu Giuliano'dan çok konuşulacak Galatasaray açıklaması geldi.Giuliano kendileri için deplasman alacakları beraberliğin iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Giuliano bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kendisi için dünyanın en büyük 3.derbisi olarak nitelendirdiğini söyledi.İlk sıraya El Clasico'yu koyan Giuliano ikinci sıraya ise Brezilya'da oynanan Gremio - Internacional maçlarını koydu.

Giuliano son olarak "Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Rakibimizin önemli maçları başlayacak. Bana göre beraberlik de çok kötü değil" ifadelerini kullandı..Giuliano'nun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Son Güncelleme: 18.10.2017 17:54
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