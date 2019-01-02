Giresunspor’da iki transfer

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()-

Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Giresunspor, Mahmut Boz ve Tevfik Altındağ’ı renklerine bağladı.

Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği’nden stoper Mahmut Boz ile Altay’dan orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile anlaşma sağladıklarını belirtti. Her iki oyuncuyla da 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını aktaran Eren, Boz ile Altındağ’ın Giresunspor’un Antalya’da devam eden kampına katıldıklarını kaydetti.

Başkan Eren, 3 yabancı oyuncu ile de görüşme halinde olduklarını ve cumartesi gününe kadar da transferi gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.