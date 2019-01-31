Giresunspor'dan 4 transfer

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()-

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, transferin son gününde kadrosuna 4 oyuncu kattı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transferin son gününde Miljan Skrbc, Sercan Yıldırım, Orhan Taşdelen ve Emre Nefiz ile anlaşma sağladıklarını belirtti.

Slovenya'nın NK Krsko takımından forvet oyuncusu Miljan Skrbic, Bursaspor'dan forvet Sercan Yıldırım, Adana Demirspor'dan sol stoper Orhan Taşdelen ile yine Adana Demirspor'dan orta sahaya Emre Nefiz'i kadrosuna katan yeşil beyazlılar, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Tetiş Yapı Elazığspor karşısına yenilenmiş kadrosuyla çıkacak.

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