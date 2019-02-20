Giresunspor'da hedef mutlak galibiyet

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, hafta sonu oynayacağı Altay maçını kazanarak, 10 hafta sonra 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Giresunspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Giresunspor'da teknik direktörü Kemal Kılıç, pazar günü sahalarında oynayacakları Altay müsabakasını kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadıklarını söyledi. Kılıç, "Oyuncularımızla yaptığımız toplantıda neler yapmamız gerektiğini ve acı gerçekleri konuştuk. Evet kabullenmesi güç bir şey ama bu kadar kaliteli bir takımın bu yerlerde olması kendi adımıza hem ayıp, hem de üzüntü verici bir durum. Ne kadar oyunumuzda düzelme varsa gol pozisyonlarına girmede olumlu istatistiklerimiz ön plana çıksa da bunların yetmeyeceği aşikar ve yetmediği de ortada. Dolayısıyla, kanımızı, canımızı her şeyimizi ortaya koyup bu olumsuz durumdan hızla uzaklaşmamız gerekiyor" dedi.

"TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"

Bir önceki iç saha maçında taraftarların desteğinden hayli memnun kaldığını kaydeden Kılıç, şunları söyledi: "Altay maçında taraftarımızın fazlasını yapacaklarına inanıyorum. Bu takım bu şehrin takımı. Tek bir takımımız var ve Giresunspor hepimizin takımı. Taraftarlarımıza da hak vermek lazım. Üzüntülüler, kırgınlar, kızgınlar, var. Doğrudur. Bunların hepsine hak veriyorum ama pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçında her şeyleriyle yanımızda olacaklarına inanıyorum. Kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadığımız Altay maçında onlara ihtiyacımız var."

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