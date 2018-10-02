Giresunspor'da Diyadin ile yollar ayrıldı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, () -

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.

Giresunspor geçen yıl sezona başladığı ve ikinci yarının üçüncü haftasında İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmanın sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Diyadin’i 22 gün sonra yeniden takımın başına getirmişti. Giresunspor yönetimi, bugün aldığı kararla teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yönetim yeni hoca arayışlarına başladı.

FOTOĞRAFLI