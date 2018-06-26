Giresunspor 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, transfer ettiği 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, William Sery, Said Idazza, Uğur Kuru, Emre Uğur Uruç, Kağan Miray Bağış ile 2, Yasin Ozan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

14 Ağustos’ta başlayacak lige hazır olabilmek adına yoğun çaba harcadıklarını ifade eden, Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Bir yol haritası çizdik. Bu harita doğrultusunda hızla yola devam ediyoruz. Önce eski oyuncumuz Ümit Teke’yi sportif direktörlüğüne getirdik. Daha sonra anlaşma sağladığımız oyuncuların transferini gerçekleştirdik" dedi.

Yeni transferlerin Giresunspor'da başarılı olacağına inandığını belirten Bozbağ, "Bizim için değerli oyuncular. Giresunspor formasıyla büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Uyum sorununu en kısa zamanda atlatacaklarına inanıyorum. Yeni takım kuruyoruz. Yeniden yapılanmak kolay değil. Değişimin şart olduğunu düşündük. Bu şehre uyum sağlayacak oyuncuları almaya devam edeceğiz. Ben şehirden sabır istiyorum sadece, bu takım güzel şeyler yapacak” ifadelerini kullandı.

Bozbağ, geçen sezon kadroda bulunan Korkishko ile yollarını ayırdıklarını diğer oyuncularla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bu arada Giresunspor'da sportif direktörlüğe Umut Teke getirildi.

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