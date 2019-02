Gianni Infantino: Türkiye'nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz

"Türk futbolu her zaman dünyanın ilk 10'u içinde olmalı"

"Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusu da futbol tutkunu"

"Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde, Milli Takım'da bir yukarı çıkış, bir aşağı iniş, dalgalanmalar var. Ama sadece Türkiye bu sorunu yaşamıyor"

"Türkiye'de futbol çok önemli bir role sahip"

"İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum"

"Federasyon Başkanı bize her zaman nezaketli davranıyor"

"Benim en çok sevdiğim isim Cüneyt Çakır"

"Türkiye'deki futbol taraftarlığı kendisine has bir olgu"

İSTANBUL, ()

FIFA Zirvesi için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino CNN Türk'e özel açıklamalar yaptı.

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2 gündür İstanbul'da devam ederken Infantino'nun bugünkü basın toplantısı ile zirve sona erecek.

CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Infantino, "Olduğunuz gibi olmaya devam edin. Kalbinizle, ruhunuzla tezahüratlarınızla devam edin. Tabii biraz daha az şiddet ve öfke olursa daha iyi olur. Futbolda diğer takıma karşı olmak rakip olmak iyidir. Kazanınca ya da kaybedince rakibe bir şeyler söylenebilir ama her zaman birbirimize saygı göstermemiz lazım. Diğerlerine karşı olmadan takımınızı destekleyin. Türkiye'deki futbol taraftarlığı kendisine has bir olgu. Böyle devam edin" dedi.

"İSTANBUL'U VE TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Gianni Infantino, İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, "İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul gerçekten çok özel bir şehir. Gerçekten tarihin kavşak noktası. Kültürlerin buluştuğu bir nokta. Havada zengin kültürün kokusunu alabiliyorsunuz. Her zaman buraya geldiğimde şehrin her tarafına bakıyorum ve kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Çok güzel" dedi.

"TÜRKİYE'NİN 80 MİLYONLUK NÜFUSU DA FUTBOL TUTKUNU"

Türkiye'de futbolun büyük bir tutkuyla takip edildiğini dile getiren Infantino, "Türkiye'de futbol çok önemli bir role sahip. Genel olarak topluma yayılan bir önemi var. Türkiye'de futbol sadece bir numaralı spor değil. Bir numaralı din aynı zamanda. Öyle bile diyebiliriz. İnsanlar çok seviyor futbolu. 80 milyon insan var ve 80 milyonu da futbol tutkunu. Herkes futbolu biliyor, herkes futbol hakkında konuşuyor, herkes futbolla yakından ilgili. Bu harika bir şey. Çarpan kalbin sesini duyup hissedebiliyorsunuz Türk futbolunda. Tabii ki ligler çok önemli, Avrupa'da ve Dünya'da. Milli Takım meselesine gelince. Belki yakın zamanda eleme turlarında Milli Takım çok büyük başarı gösteremedi. Ama yine de Türk futbolu dünyanın her yerinde iyi algılanıyor. Harika futbolcuların iyi takımların olduğu bir futbol olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU HER ZAMAN DÜNYANIN İLK 10'U İÇİNDE OLMALI"

İsviçreli futbol adamı Türk futbolunun her zaman Dünya futbolunda üst sıralarda olması gerektiğine dikkat çekerken, "Samimi olmak gerekirse Türk futbolu her zaman olmalı ve olacaktır. Peki nerede? Olması gerektiği yerde. Yani dünyanın üst seviyesinde. Dünyanın ilk 10'u içerisinde olmalı. Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde. Milli Takım'da bir yukarı çıkış, bir aşağı iniş, dalgalanmalar var. Sadece Türkiye bu sorunu yaşamıyor. İtalya, Hollanda ve Güney Amerika'dan bazı takımlar da bu tip sorunlar yaşıyor. Türkiye burada lider bir rol oynamalı. Milli Takım adına Dünya Kupası'nda şampiyonluk için, üst seviyeler için mücadele göstermeli. Bence Türk futbolunun yeri o. Bu arzu ve eldeki imkanlarla bunların olması lazım. Sadece küçük bir zaman sorunu bu" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK YETENKLİ OYUNCULAR VAR"

Gianni Infantino, yetenekli Türk futbolcuların olduğunu dile getirirken, "Evet hatırlıyoruz Çok iyi bir performansı vardı takımınızın. Sadece tutku ve arzu değil yetenek de var. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var , akademilerde, kulüplerde, altyapılardan gelen çok yetenekli futbolcular var. Onlar profesyonel hale geliyorlar. Sonuç için biraz zaman lazım. Bazen top direğe çarpar geri döner ve siz 'hay aksi' dersiniz. Ama Türkiye yakında istikrarı yakalayacaktır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA FUTBOLUNA LİDERLİK YAPMASINI İSTİYORUZ"

Infantino, Türkiye'nin büyük bir organizasyon yapmak için gerekli şartlara sahip olduğunu söylerken, "Evet kesinlikle. Türkiye'nin herhangi bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek imkanı var. Geçmişte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yakın zamanda Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'ya da ev sahipliği yapacaksınız. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için de önemli çalışmalar yapıldı. Çok rekabetçi ve iyi sunumlar yaptınız. Sanırım şartlar müsait. Arzu var, tutku var. Türkiye büyük bir ülke. FIFA olarak biz de çok mutluyuz finansal Fair Play açısından. Şartlar ve altyapı da çok uygun Türkiye'de. Her şey yolunda giderse neden olmasın. Biz Türkiye'nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz" dedi.

"FEDERASYON BAŞKANI BİZE HER ZAMAN NEZAKETLİ DAVRANIYOR"

Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile uzun zamandır tanıştığını belirterek, "Çok iyi bir ilişkimiz var, UEFA'da görev yaptığım günlerden bu yana, yıllardır tanışıyoruz. Çok iyi kişisel ilişkimiz var. Genel olarak Türkiye'de çok fazla insan tanıyorum futbolla ilgili olarak. Türkiye'ye geldiğimizde FIFA olarak da hoş bir misafirperverlik görüyoruz. Federasyon Başkanı bize her zaman nezaketli davranıyor. Diğer isimlerle de aramız çok iyi. Şenes Erzik'i biliyorsunuz, Türk Futbolunun çok önemli bir ismi. Hepsiyle iyi ilişkiler içerisindeyiz" diye konuştu.

"SORUNLARIN TAMAMINI ÇÖZMEYEBİLİR AMA RİSK ALMAK LAZIM"

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında da Gianni Infantino şunları söyledi:

"Etkin bir biçimde çalışıyor. Biz bu sistemi istedik çünkü futbolu temizliyor. Futbola burnunu sokup bozmuyor, hakemlere yardımcı oluyor. Hakemlerin işi çok zor. Ben bir kez hakem olmaya çalıştım. Çok hızlı ve zor bir iş. Teknoloji ise bir kaç saniye içinde karar veriyor. Hakem hata yaptıysa bu hemen seyirci tarafından algılanır. Hakemse bunu bilmez. Biz onun bilmesini baskıyla engelliyoruz. Biz bu yüzden bunu kullanmak istedik. Başlangıçta benim de şüphelerim vardı sistemle ilgili. Ama oyuna olumlu katkısı oldu. Risk aldık Dünya Kupasında ama denedik testler yaptık ve emin olduk sonuçtan. Günün sonunda doğru kararlar almak önemli. Sorunların tamamını çözmeyebilir ama risk almak lazım. %90 doğru kararlardan %99'a yükseltmeyi başardık. Dünya Kupasında geçmişte olan durumlar var. Hakem hatası nedeni ile oyuna leke gelmesini istemedik. Ofsaytta artık yüzde yüz garanti var. Diğerlerinde ise %99 başarı sağlandı."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax-Real Madrid maçında VAR ile ofsayt kararının değişmesi için Infantino, "Ofsaytta gerçekten o ince kararı vermek zor bir iş. Hakem böyle bir hata yaparsa kariyerinin etkilenebileceğini bilir. Şimdi o baskı o stres yok, hata yaparsa bile VAR ile düzeltilebileceğini biliyor ve daha rahatlar" şeklinde konuştu.

"ZAMAN İÇİNDE TEKNOLOJİ KULLANILACAKTIR"

FIFA Başkanı Infantino, futbolda teknolojinin gelecekti kullanımı ile ilgili olarak, "Futbolcular ve taraftarlar oldukça bu iş değişmez. Bu işi hologramlar değil insanlar yapıyor. Hakemlerin aldığı kararları konsolide etmemiz gerekiyor. Şimdi kararlar daha hızlı alınıyor. VAR ile alınan kararlar ortalama 80 saniye sürüyor, belki bu süre azaltılabilir. Hakemler sistemi kullanma konusunda daha iyi hale getirilebilir. Teknoloji iyi olduğunu gösterdi, devam edecektir. Daha demokratik hale nasıl getirmeliyiz, daha fazla ülkede nasıl kullanabiliriz, daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Gideceğimiz yol bu olmalı. Zaman içinde teknoloji kullanılacaktır. Bunu oyuna etki edecek müdahaleden öte, oyunu koruyacak biçimde yapacağız. Ama bu teknolojileri kullanmamız lazım.

"VAR KULLANIMINI ARTTIRMAMIZ LAZIM"

İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'nde futbolda yapılacak radikal kararların alınmadığını belirten Infantino, "İskoçya'da Mart ayında yapacağımız bir sonraki toplantıda bunları konuşacağız. İstanbul'daki toplantıda FIFA'nın gelişimi ve gelişme programları ile VAR'ın yaygınlaşmasını konuştuk. Şu ana kadar 50 federasyon kullanıyor VAR'ı. Bu sistem her üç maçtan birinde skora müdahale ediyor. Kullanımını artırmamız lazım" dedi.

"DAHA ANLAMLI OYUNLAR VE YENİ BİR REKABET ORTAYA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

FIFA'nın yeni bir küresel futbol programı için görüşmeler yapıldığını söyleyen Infantino, "Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kulüpler bazında bir Dünya Kupası konuşuluyor. Çünkü futbolunu geliştirmek gibi bir görevimiz var. Tüm Dünya'da futbol daha profesyonel olmalı. Biliyorsunuz Avrupa'da ulusal bir lig oluşturuldu. Geçen sene başladı. Biz de görmek istiyoruz acaba mümkün mü dünyanın diğer bölgelerinde bunu yapmak. Mesela Türkiye hep eleme maçlarında Avrupa takımları ile oynuyor. Nasıl koordine edebiliriz diye bakıyoruz. Daha anlamlı oyunlar ve yeni bir rekabet ortaya çıkartmak istiyoruz. Eğer iştah ve istek varsa bunu yapmak istiyoruz. Diğer federasyonların da buna inanması gerekiyor. Belki diğer federasyonlarda da uluslar ligi olabilir. Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'da uluslar ligleri yapıp ikinci aşamada kıtaları bir araya getirerek dünya bazında bir lig yapabiliriz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütçesi iyi olan takımların daha fazla yıldız oyunculara sahada yer vermesine, düşük bütçeli takımların ise yıldız futbolculardan yoksun bir şekilde mücadele etmesine de değinen Infantino, "Bunu ciddi biçimde analiz etmemiz gerekiyor. Büyük takımlar her zaman vardır. Büyük oyuncular da her zaman onları tercih eder. Baktığımızda şunu görüyoruz. Çok az kulüp belki de 5-6 kulüp dünyanın en iyi oyuncularını oynatabiliyor. FIFA Başkanı olarak bunu çok iyi analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece 5-6 Avrupa kulübünün değil belki Avrupa'da 15-16 dünyada 40-50 kulüp üst seviyede rekabet etmeliler. Temelin aynı zamanda güçlü olması lazım ki o zaman yukarıda olanları daha da yükseltsin. Gelirler açısından bakarsak, büyük kulüplerin dünyanın her yerinde taraftarları var. O yüzden dünya çapında bir lig ve mücadele oluşturma yöntemini düşünüyoruz. Transfer sistemlerini ve oyuncuların yetiştirilmesi ve altyapıları inceliyoruz. Oyuncular transfer edildiklerinde bonservisleri ne kadar olabilmeli diye inceliyoruz. İyi oyuncuların başka kulüplere gidebilmesinin yollarına da bakıyoruz. Ama bu zor bir süreç" açıklamasını yaptı.

"SPORTİF AÇIDAN İYİ BİR DÜNYA KUPASI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Katar'da yapılacak ve kış mevsiminde düzenlenecek Dünya Kupası için de Infantino, "Belki kayak yapma fırsatı bulurlar. Şaka yapıyorum tabii ki. 20-25 derecelik bir sıcaklık olacak turnuva süresince. Aslında futbol açısında çok iyi bir hava. Turnuva Aralık ayında yapılacak ve oyuncular kondisyonlarının zirvelerinde olacaklar. 50-60 maç yaptıktan sonra haziran ayında Dünya Kupası'na geldiklerinde kondisyonları düşebiliyordu. Gerçekten sportif açıdan iyi bir Dünya Kupası olacağını düşünüyoruz. İlginç bir deneyim olacak. Katar küçük bir ülke. Stadyumlar birbirlerinden 1'er saat uzaklıkta. Kendine has bir tecrübe olacak ve üst düzey bir kupa olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"TAKIMLARIN KALİTELERİ DE ARTACAK"

Dünya Kupası'nda değişen statülerin olması ve ABD-Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda takım sayısı 48 ülkenin yer almasıyla ilgili de Infantino, "Harika olacak. Biz de çeşitli fırsatları değerlendirerek 2022'de de 48 ülke ile olur mu diye bakıyoruz. Ama 2026'da 48 takım olacağı kesin. Daha çok ülke katılacak ve daha çok ülke olacak. Futbolu daha çok ülkede güçlü hale getirmek mümkün hale gelecek. Örneğin Asya'dan sadece 4 takım katılıyor kupaya. Onlar için çok zor turnuvaya katılmak. Asya'dan Dünya Kupası'na katılan ülkelerin sayısını arttıracağız. Örneğin Çin, Hindistan ve Endonezya gibi büyük ülkeler Dünya Kupası'na katılabilecek. Takımların kaliteleri de artacak bu umut ortaya çıkınca. Tabii 48 ülke olunca Türkiye'nin de Dünya Kupası'na katılma şansı artacak, onun için yapıyoruz" dedi.

"BENİM EN ÇOK SEVDİĞİM İSİM CÜNEYT ÇAKIR"

Gianni Infantino, bir çok futbolcuyu severek takip ettiğini belirterek, "Benim en çok sevdiğim isim Cüneyt Çakır. FIFA Başkanı olunca biz hakemleri tutuyoruz mecburen. Tabii bu işin şakası. Dünya üzerinde çok yetenekli, harika futbolcular var. Messi, Ronaldo ya da Modric arasında hangisini seçeceksiniz ki. Mümkün değil bu, hepsi farklı ve tutkulular. Hangi kulüp ve ülkeden olduğu önemli değil" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL TARAFTARLIĞI KENDİSİNE HAS BİR OLGU"

Gianni Infantino, Türkiye'deki futbolseverlere de şu mesajı verdi:

"Olduğunuz gibi olmaya devam edin. Kalbinizle, ruhunuzla tezahüratlarınızla devam edin. Tabii biraz daha az şiddet ve öfke olursa daha iyi olur. Futbolda diğer takıma karşı olmak rakip olmak iyidir. Kazanınca ya da kaybedince rakibe bir şeyler söylenebilir ama her zaman birbirimize saygı göstermemiz lazım. Diğerlerine karşı olmadan takımınızı destekleyin. Türkiye'deki futbol taraftarlığı kendisine has bir olgu. Böyle devam edin" açıklamasını yaptı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ayrıca Türkiye'de pek çok yıldız futbolcunun da yer aldığını sözlerine ekledi.