Gianni İnfantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret 

İSTANBUL,() - FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan FIFA Baskani Gianni İnfantino, Milli takımın Riva'daki tesislerini ziyaret etti. İnfantino ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yılıdırım Demirören ile de görüşmelerde bulundu. Yıldırım Demirören ve Gianni İnfantino arasında yapılan görüşmelerin ardından antrenman sahasında yapılacak olan maçlar için hazırlıklar yapıldı. Mavi, beyaz, turuncu ve kırmızı takımlar arasında gerçekleştirilen turnuvada FIFA Başkanı İnfantino, Mavi takım formasıyla sahaya çıktı. 4 takımında birbirleriyle yaptığı maçların ardından turnuvayı İnfantino'nun da yer aldığı Mavi takım kazandı. Karşılaşmaların ardından sahada yer alan herkese madalya verirlirken, turnuvanın birinicisi Mavi takım kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ziyaretten görüntüler

- Maçlardan detaylar

- Takımların birlikte poz vermeleri