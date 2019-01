Gheorghe Hagi: "Beklentim Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk"

Hagi: "Antalya kamp konusunda çok güzel bir yer"

"Milli takıma en fazla oyuncu veren kulübüz"

"10 numara oynayan İstanbul doğumlu bir oğlum var"

"2 milyon net maaş ödeyebiliyorsan krizden söz etmeyeceksin"

"Her teknik direktör 10 numara arıyor"

Ianis Hagi: "Babam gibi Galatasaray'da futbol oynamak istiyorum"

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) () - Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için mücadele eden takımlar oldu. Ama bu Türkiye'de kendi aralarında olan bir çekişme. Avrupa'da daha başarılı olmaları gerekir. Türkiye'de her takım, her sezon şampiyon olabilir ama benim beklentim Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk" dedi.

Şu sıralar Viitorul'da teknik direktörlük görevi yapan Gheorghe Hagi, takımıyla birlikte kamp için geldiği Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te gazetecilerle bir araya geldi. Oğlu Ianis Hagi'nin de katıldığı toplantıda Gheorghe Hagi ve Ianis Hagi, basın mensuplarınını sorularını yanıtladı.

HAGI: "ANTALYA KAMP KONUSUNDA ÇOK GÜZEL BİR YER"

Tecrübeli teknik adam takımıyla Antalya'ya kampa geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Antalya kamp konusunda çok güzel bir yer. Burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Geçen sene yaptığımız gibi bu yıl da iyi bir kamp dönemi geçireceğimizi umuyorum. Geçen sene burada yaptığımız kamp sonucunda Romanya'da ligde geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergiledik. Ümit ediyorum ki bu sene de aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA EN FAZLA OYUNCU VEREN KULÜBÜZ"

Yetenekli gençleri yetiştirmeye devam ettiğini söyleyen Gheorghe Hagi, "Bizim kulüp Romanya Milli Takımı'na en fazla oyuncu veren kulüptür. Bu da beni memnun ediyor. Demek ki iyi çalışıyoruz. Bundan memnunuz ama bunun için çok bağırdığımdan dolayı sesim gitti. Çünkü takımım çok genç. Çocukluğumdan beri sevdiğim işi yaptığım için çok mutluyum. Ayrıca antrenörlük mesleğini yaptığım için de çok mutluyum. Geçen yıl oğlumu İtalya'nın Fiorentina takımından burada Belek'te kendi takımıma transfer etmiştim. Kulübüm adına en iyi oyuncuyu transfer ettik. Ona çok para verdik. Şu an takımın en iyi oyuncusu seviyesine geldi. Çok güzel bir sezon geçirdi ve hedeflerimize ulaşmak için destek verdi. Şu an büyüdü ve çok iyi görünüyor. Takımın kaptanı ve önemli bir oyuncusu. Şu anda Romanya'da kendi yaş grubunda en iyi oyunculardan birisi" diye konuştu.

"10 NUMARA OYNAYAN İSTANBUL DOĞUMLU BİR OĞLUM VAR"

Oğlunun 1998 yılında İstanbul'da doğduğunu hatırlatan Hagi, "O da benim gibi aynı pozisyonda oynuyor. 10 numara oynayan İstanbul doğumlu bir oğlum var. Benden daha uzun ama aynı pozisyonda oynuyor" dedi.

"BEKLENTİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK"

Türkiye ligini takip edip etmediği sorusu üzerine Gheorghe Hagi, şunları kaydetti: "Son 4-5 sezondur gördüğüm kadarıyla Başakşehir güzel bir gelişim kaydediyor. Her zaman ilk 4-5 arasında yer aldı. 4 büyüklere karşı her zaman mücadele eden bir takım ve şu anda zirvede. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için mücadele eden takımlar olmuştur. Ama bu Türkiye'deki kendi aralarındaki savaş. Avrupa'da daha başarılı olmaları gerekir. Türkiye'de futbol mükemmel, altyapısı olan ve sevilen bir spor. Her zaman her takımın çok iyi oyuncuları var. Ama maalesef Avrupa'da güzel bir başarı gösteremediler. Benim beklentilerim daha fazlaydı. Tabii futbol konusunda iyi olan 5-6 ülkeyi bir kenara bıraktığınızda bunlardan sonra birinci sırada gelen ülke Türkiye'dir. Türkiye'deki takımların herhangi biri Avrupa Ligi'ni kazanmak için iyi takımlarla mücadele edecek ve kazanabilecek bir futbola sahip. Çünkü para var, tesisler var. Türkiye'de her takım, her sezon şampiyon olabilir ama benim beklentim Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk. Beşiktaş geçen sezon iyi mücadele ederek gruplardan çıktı. Bana göre daha fazla kendisini göstermek için hırs ve beklentileri olması lazım. Romanya'dan böyle gözüküyor. Türkiye iyi durumda. Birçok yeni stat ve tesisler yapıldı. İyi oyuncular var. Türkiye'de potansiyel çok yüksek. Israrla Avrupa'da başarı elde etmesini istiyorum."

"2 MİLYON NET MAAŞ ÖDEYEBİLİYORSAN KRİZDEN SÖZ ETMEYECEKSİN"

Futbolda paranın önemli olduğunu ancak çok iyi de çalışmak gerektiğini vurgulayan teknik direktör Hagi, "Büyük takımlara sadece iyi oyuncular alarak olmaz. Başarılı olmaları için teknik konsept de çok önemli. Her şey para değil. Ben başka bir şey düşünmüyorum. Bana göre her zaman kazanmak ve başarılı olmak önemli. Bununla yatırıyorum, bununla kalkıyorum. Türk futbolunda yaşanan bu kriz daha iyi şeyler getirebilir. 2 milyon net maaş ödeyebiliyorsan krizden söz etmeyeceksin. Şu an Romanya'da kriz olabilir. Orada çok az para veriyoruz. Türk futbolunda çok ilerleme görüyorum. Futbol adına inanılmaz şeyler yapıldı. Benim takımımda en yüksek ve garanti para 5 bin Euro. Güzel bir futbolla Romanya 1'inci Ligi'nde oynuyoruz. Benim kulübümün bütçesi, Türkiye'de bir futbolcunun kazandığı paradır. Böyle bir bütçeyle Romanya'nın en iyi takımlarını yendik. Ne kadar genç olsak da bana göre önemli olan kazanabilecek bir takım oluşturmak" dedi.

"HER TEKNİK DİREKTÖR 10 NUMARA ARIYOR"

Takımında yeni 10 numaralar ürettiğini ve keşfettiğini anlatan Hagi, "Benim şu anki takımımda 4 tane 10 numara oynuyor. Mutlaka 10 numara vardır ama keşfedilmemiştir. Hakan Çalhanoğlu benim için bir 10 numaradır. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da 10 numara futbolcular var. 10 numarasız çok iyi bir takım olamazsınız. 10 numara her zaman bir takımda fark yaratır. Antrenörün düşünmediğini bile 10 numara yapabilir. Bende şu anda 4 tane. Her spor dalında bir 10 numara vardır. Her teknik direktör 10 numara arıyor. Futbol kolektif bir oyundur. Ben futbol oynarken Galatasaray'da 10 numaraydım ama arkamda çok iyi bir takım ve hoca vardı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başına tekrar gelince iyi işler yapılıyor. Geçen yıl takımı şampiyon yaptı. Fatih Hoca her zaman başarılı bir hocadır" diye konuştu.

IANIS HAGI: "BABAM GİBİ GALATASAY'DA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

Ianis Hagi ise İstanbul'da doğduğunu ve kendini Türk gibi hissettiğini şu ifadelerle belirtti: "Babam Türkiye'de futbol oynadığında bir efsaneydi. Geçen yılın ortasında Fiorentina takımından babamın takımına transfer oldum. Burada çok iyi çalışma ortamı yaratıp, sıkı çalışacağız. Buradan dönünce Romanya'da 5'li play-off maçları oynayacağız. Fiorentina'da çok fazla forma şansı bulamamıştım. Kulübüm beni transfer etti. Takımımın başarısı için oynuyorum. Her futbolcunun olduğu gibi benim de hedeflerim var. Babam gibi ben de ileride Galatasaray'da futbol oynamak istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gheorghe Hagi'nin açıklamaları

- Ianis Hagi'nin açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)