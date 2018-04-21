Gençlerbirliği - Osmanlıspor: 0-3

ANKARA,()
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 56 Khalili), Claro, Pogba (Dk. 71 Aydın Karabulut), Alper Uludağ, Scekic, Zeki Yavru, Jailton (Dk. 65 İlker Karakaş), Sessegnon, Manu, Skuletic
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Pinto, Ceyhun Gülselam (Dk. 81 Mehmet Güven), Musa Çağıran (Dk. 71 Umar), Serdar Gürler, Lumanza, Regattin, Cikalleshi (Dk. 84 Maxsö)
GOLLER: Dk. 26 ve Dk. 74 Regattin, Dk. 77 Serdar Gürler (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Vrsajevic (Osmanlıspor) - Manu, Pogba (Gençlerbirliği)
Spor Toto Süper Lig 30'uncu hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.