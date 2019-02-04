Gençlerbirliği'nden stat açıklaması

Yeni yuvamız Eryaman Stadı'na kavuşuyoruz

ERCAN ATA / ANKARA,() - Gençlerbirliği, hafta sonunda oynanacak Osmanlıspor maçı ile Eryaman Stadyumu'na adım atacak. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sezonun geri kalan maçlarının Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı belirtilerek, "Eryaman Stadı'na Osmanlıspor maçı ile adımını atacak kulübümüz bu sezon kalan tüm iç saha maçlarımızı da burada oynayacak. Bu vesile ile bir kez daha bize statlarını açan Osmanlıspor kulüp başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Stadın bu sezonki maçlarımıza yetiştirilmesi sürecinde de başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandıldı.

"YENİ YUVAMIZ ERYAMAN STADI'NA KAVUŞUYORUZ"

Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada: "Stat problemi nedeniyle Osmanlı Stadı ve Eskişehir Yeni Stadyumu'nda iç saha maçlarını oynamak zorunda kalan takımımız nihayet yuvasına kavuşuyor. Uzun ve zahmetli süreçlerin ardından tamamlanan Eryaman Stadı'nda bu hafta sonu ilk maçımıza çıkıyoruz. Eryaman Stadı'na Osmanlıspor maçı ile adımını atacak kulübümüz bu sezon kalan tüm iç saha maçlarımızı da burada oynayacak. Bu vesile ile bir kez daha bize statlarını açan Osmanlıspor kulüp başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Stadın bu sezonki maçlarımıza yetiştirilmesi sürecinde de başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Centilmen Gençlerbirliği taraftarını ve tüm Ankaralıları, camiamız için bu önemli günde Eryaman Stadı'na davet ediyoruz" denildi.

FOTOĞRAFLI