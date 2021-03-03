Gençlerbirliği Futbolcusu Maçta Yapmış Olduğu Hata Yüzünden Sahada Gözyaşlarına Boğuldu

Süper Toto Süper Lig'in 28 haftası bütün takımlar için kıyasıya rekabet ve heyecan dolu maçlar geçiyor. Takımlar şampiyonluk için birbirleri ile yarıştı, bu hafta Gaziantep FK ve Gençlerbirliği karşılaştı. Yaşanılan kıyasıya bir rekabetin ardından, Gençlerbirliği 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK, 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 olan maçtan geri dönerek bir başarıya imza attı. Gençlerbirliği'nin genç furbolcusu yapmış olduğu hata sonucunda rakip takıma büyük bir fırsat sundu

Yapmış olduğu hata ile beraberlik golünün gelmesine sebep olan ve galibiyetin gelmesine neden olan Arda Kızıldağ, maç sonunda soyunma odasına bir süre gitmedi. Kızıldağ maçın oynandığı sahada kalarak gözyaşlarına boğuldu.

Gaziantep FK'nın atmış olduğu gol ile beraberlik gelirken bu golde, Arda Kızıldağ'ın yapmış olduğu hata maça damgasını vurdu. Gençlerbirliği'nin genç oyuncularından biri olan Arda Kızıldağ maçın ardından bir süre sahada durdu, üzüntüsü yüzünden okundu. Soyunma odasına gitmeyen Kızıldağ maçın oynandığı sahada gözyaşlarını tutamadı. Arda Kızıldağ'ın maçın 59. dakikasında kaleci Kristoffer Nordfeldt’e topu vermek isterken, yapmış olduğu pas kaleci ile arasında kısa kalınca yapmış olduğu bu hatanın sonucunda Gençlerbirliği’nin sahadan olası puanla ayrılmasına hatta mağlubiyet yaşamasına sebep oldu. Genç futbolcu yapmış olduğu hatayı üzülerek fark etti. Arda Kızıldağ maç sonrasında da uzun bir süre kendisine gelemeyerek gözyaşlarını tutamadı.

Gaziantep FK'nın 10 kişi kaldıktan sonra, Arda Kızıldağ'ın yapmış olduğu kısa pas nedeniyle rakip takım hem gol atma avantajına yakalarken hem de sahadan galip ayrılarak puan tablosunu 3 sayı arttırdı. Gençlerbirliği teknik direktörü Mehmet Altıparmak ve takım arkadaşlarının bütün tesellisine rağmen Arda Kızıldağ kendisine gelemedi. Genç futbolcu takım arkadaşlarının bulunduğu soyunma odasına ağlayarak gitti. Gençlerbirliği yapılan bu hata sonucunda, 3 puanı Gaziantep FK'ya kaptırdı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 00:10