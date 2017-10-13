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Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta ? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Lige verilen milli aranın ardından haftanın açılış maçında Beşiktaş başkent Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor.Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor ? İşte tüm detaylar..

13 Ekim 2017 Cuma 10:07
Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta ? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'de 8.haftanın açılış maçında Beşiktaş , Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor.Lige verilen milli ara bugün sona eriyor.Gençlerbirliği Beşiktaş ile Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Lige Galatasaray ile fırtına gibi bir giriş yapan Beşiktaş son 2 haftadır puan kayıpları yaşayınca lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.Trabzon ile kendi evinde berabere kalırken , Fenerbahçe'ye ise Kadıköy'de yenildi.Daha fazla puan kaybetmeye tahammülü olmayan Beşiktaş'ta zorlu Gençlerbirliği maçı öncesinde tek hedef galibiyet olarak belirlendi.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısına moralli çıkmayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'i

Fabri – Gökhan, Pepe, Tosic, Caner – Atiba, Oğuzhan – Lens, Talisca, Babel – Negredo

Son Güncelleme: 13.10.2017 10:43
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