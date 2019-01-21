Gençler ikinci yarı uyandı: 3-1

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),()

1'inci Amatör Küme'de 8'inci Grupta liderlik koltuğunda oturan Orhangazi temsilcisi Gençlerbirliği son derece kötü bir futbol ortaya koyduğu ilk yarısında Umurspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği, ligin 14'üncü hafta maçında kendi sahasında grubun zayıf takımlarından Umurspor'u ağırladı. Maça erken bulduğu golle başlayan Gençlerbirliği maçın 3'üncü dakikasında Enes Çiçek'in attığı golle öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Gençlerbirliği maçın 35'inci dakikasında kalesinde golü gördü. Bu dakikada Umurspor'dan İlyas takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda kendine gelen Gençlerbirliği maçın 63'üncü dakikasında Enes Palaz ile 2-1 öne geçti. Maçın 74'üncü dakikasında ise İbrahim attığı şık golle maçın skorunu tayin etti. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-1 kazandı.

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