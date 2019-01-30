Genç sporculardan Vali Erol’a ziyaret

YALOVA’da Altınova Belediyespor bünyesinde çalışmalarına devam eden genç sporcular, Yalova Valisi Muammer Erol’u ziyaret etti.

Altınova Belediyespor güreş ve tekvando takımından sporcular, Vali Erol’a Yalova’ya atanmasından dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başatan, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticisi Muhsin Kaya, Altınova Belediyespor Güreş Takımı Antrenörleri Semih Turgut ve Burak Kaya genç sporculara ziyarette eşlik etti. Ziyarette, Vali Erol’a Altınova’da spor alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalova Valisi Muammer Erol, genç sporculara başarılar diledi.



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