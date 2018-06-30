Genç sporculara masa tenisi hediyesi

TÜRK Eğitim Sen (TES) Osmaniye Şubesi ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği (OMDER) kentte dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuk ve gençleri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla kurulan Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne masa tenisi hediye etti.Barcelona ve Galatasaray gibi dünyaca ünlü kulüplerin sponsoru olan NEF'in sponsor olmasıyla adını duyuran Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret eden TES Başkanı Ahmet Kandemir, gençlere OMDER ile birlikte temin edilen masa tenisini hediye etti.Karaçay Spor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Yiğit Karabay, Kandemir'e teşekkür ederken, 'Şampiyon olmasak da' parolasıyla yola çıktıklarını ve yüzlerce çocuğun uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için çalıştıklarını söyledi.Karabay, 22-28 Temmuz tarihlerinde Barcelona takımının antrenörleri ile birlikte U15 takımının İstanbul'da kampa gireceğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI