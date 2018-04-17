Genç pedallar kupayla döndü

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen ODTÜ 5. Dağ Bisikleti Yarışı'ndan birincilik kupasıyla döndü.

ODTÜ Eymir Gölü çevresinde düzenlenen 5. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı'na, 12 üniversiteden 60 erkek toplam 90 sporcu katıldı. Yarışmada Akdeniz Üniversitesi'ni Necmettin Sarıbaş, Sevgi Özkara, Hatice Yılmaz, Benjamin Mehner, Hasan Yıldırım, Ahmet Cahid Gürses, Ümit Sekmen, Ercan Kontaş, Fatih Eren, Murat Ulaş, Doğukan Doğan, Türkay Şimşek, Sefa Toros temsil etti. Kıyasıya geçen zorlu yarışın sonunda Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, genel klasmanda erkekler takım birincisi olurken kadınlar takım sıralamasında ikincilik elde etti. Ayrıca kızlar bireyselde Hatice Yılmaz da üçüncülük elde etti. Daha önceki yarışmalardan da derecelerle dönen Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, bir kez daha başarıya imza atmanın gururunu yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu yarışmanın finalinde takım olarak kupayı kaldırken, kendilerine her türlü desteği vererek başarılarına katkı sağlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a ve Sağlık Kültür Spor ve Daire Başkanlığı'na teşekkür ettiler.

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