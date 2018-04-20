Genç güreşçiler Bulgaristan'da madalya kovalayacak

U23 ve Genç Serbest Güreş Milli Takımı, Petkosirakov İvanliev Uluslararası Güreş Turnuvası'na katılmak üzere Bulgaristan'ın Ruse kentine gitti. Teknik direktör Metin Topaktaş yönetiminde mücadele edecek olan milli takımda şu sporcular...