Genç basketbolcuların şampiyonluk sevinci

ANTALYA, () - ANTALYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Spor Müsabakaları Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Özel Başarı Koleji Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Spor Müsabakaları Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası finalinde Özel Başarı Ortaokulu ve Muratpaşa İstek Yeditepe Ortaokulu karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta, Başarı Koleji rakibini 47-34 mağlup ederek şampiyon oldu. Büyük sevin yaşayan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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