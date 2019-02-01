Gemlikspor cezaya isyan etti

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()

Bursa'da 1'inci Amatör Küme 4'üncü Grup'ta yer alan Gemlikspor ile İnegöl Yenicespor maçında yaşanan olaylar ve gelen cezalara ilişkin Gemlikspor cephesinden tepki geldi.

Geçtiğimiz haftasonu Gemlik'te oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sona eren Gemlikspor-İnegöl Yenicespor karşılaşmasında hakemlerin kararları sonrasında oyun gerilirken, bir takım tatsızlıklar yaşandı. Bunun üzerine ise Gemlikspor'a 2 maç saha kapama cezası verilirken, Gemlikspor Başkanı Cumhur Aydın ise hakeme fiziki müdahalesinden ötürü 220 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Konuya ilişkin Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği adına açıklama yapan Başkenvekili Kazım Bulut ise, yaşananları değerlendirerek tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl oynanan Yeniköyspor - Gemlikspor ve Gemlik Vefaspor - İnegöl 1987 maçlarında daha ciddi olayların yaşandığını ifade eden Bulut, ''Takımlarımızın hakem ve karşı seyirciler tarafından adeta katledildiği müsabakalarda da, bugünkü federasyon görevliydi. O gün ne Yeniköyspor'a, ne de Vefaspor müsabakasındaki hakeme herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Fazla değil, geçtiğimiz haftalarda oynanan Yenişehir Çeltikspor - Gemlikspor maçında da sahaya çok sayıda yabancı madde atılmış ve futbolcularımıza da saldırılmıştı. Bu müsabakalarda, gözlemci yok muydu? Bu takımlar disipline sevk edilip ceza aldı mı? Böyle benzer örnekler varken, kuralların sadece konu Gemlikspor ve Gemlik takımları olunca işlemesi, garip değil mi? Bizler bu konuda art niyet aramakta haksız mıyız?" diye konuştu.

Kulüpler Birliği ve Gemlikspor olarak sahada hiçbir sorun yaşanmadığını söylemediklerini dile getiren Bulut, "Sadece Bursa'daki takımlara bugüne kadar nasıl uygulama yapıldıysa, aynısının yapılmasını istedik. Gemlikspor yönetimimizin tüm haftaki girişimleri sonuçsuz kaldı, federasyonda adeta muhatap bulamamıştır. Şampiyonluğa giden bir takımın, şampiyonluk müsabakasını sahasında yapması da engellenmiştir. Bizler ayrıcalık değil, adalet istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

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