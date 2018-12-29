Gemlik'te taraftarlar istedi, belediye başkanı otobüs kiraladı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(BURSA),()

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın, Yenişehir Çeltikspor deplasmanı için otobüs isteyen Gemliksporlu taraftarlara sosyal medyadan cevap vererek, talebe olumlu yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig’in tatil olması ve maçın önemi dolayısıyla Yenişehir Çelktikspor maçına yoğun bir talep olduğunu sosyal medya üzerinden dile getiren Gemlikspor taraftarlarının otobüs isteği, Başkan Yılmaz’dan destek gördü. Yenişehir Çeltikspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı Gemlikspor taraftarları için otobüs kiralandığının müjdesini veren Başkan Yılmaz, “Gemlikspor'u bir sevda olarak gören, her ne koşulda olursa olsun her zaman bu sevdadan vazgeçmeyen Gemliksporlu taraftarlarımızla gurur duyuyoruz. Her zaman takımımızın yanında, taraftarlarımızla birlikte olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Söz konusu Gemlikspor ve Gemlikspor'a gönül verenler olduğunda, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayız” dedi.

Yenişehir Çeltikspor deplasmanına gidecek otobüslerin yarın saat 11.00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanından hareket edeceği bildirildi.

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