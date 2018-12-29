Gemlik'e yeni spor salonları

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(BURSA),()

Bursa'nın Gemlilk ilçesinde belediye, ilçede ki spor salonlarında başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında Celal Bayar Anadolu Lisesi Spor Salonu ile Lale Kemal Kılıç İlkokulu Gazi Spor Salonunu tadilattan geçirerek modern bir görünüme kavuşturdu. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla her iki spor salonu da zemininden aydınlatma sistemlerine kadar yenilenerek detaylı bir bakımdan geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Lale Kemal Kılıç İlkokulu Spor Salonlarının gençlerin daha modern koşullarda spor yapmalarını sağlamak için yenilenerek yeniden hizmetine sunulduğunu söyledi. 90 Aylık hizmet süresi boyunca özellikle eğitim ve spor yatırımlarıyla ilçeye sınıf atlattıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz , “Açık ve kapalı spor alanlarımız, spor tesislerimiz, mini futbol, basketbol, voleybol ve halı sahalarımız, tenis kortlarımız, yüzme havuzumuz ve diğer sportif branşlarda hizmet veren tesislerimiz ile gençlerimizin hizmetindeyiz” dedi.

YENİ SALONLAR YOLDA

Gençlerin en güzel şekilde yetişmesi, donanımlı, birikimli ve vizyon sahibi bireyler olması için eğitimden spora kadar kentin her köşesinde hizmet atağının devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, Gemlik Belediyesi tarafından Özdilek Kız A.İ.H.L bahçesinde yaptırılan Semanur Erdoğan Kapalı Spor Salonu'nun açılışa hazır hale geldiğini belirterek, Ocak ayının ilk haftasında gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi. Gençlere yapılan yatırımın doğrudan geleceğe yapıldığına vurgu yapan Başkan Yılmaz, bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü 11 Eylül İlkokulu bahçesinde yapımı devam eden Naim Süleymanoğlu Spor Salonu inşaatının hızla tamamlandığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta da Şükrü Şenol İlkokulunda yaptıkları Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonunu gençlerin hizmetine sunduklarını hatırlatan Refik Yılmaz, Gemlik’i bir spor kenti haline getirmek ve yeni sportif başarılar elde etmek için gerekli tesisleşme çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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