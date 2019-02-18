Gemlik Basketbol'dan 46 sayılık fark

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()

Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde Gemlik’te seyircisiz oynanan müsabakada Gemlik Basketbol, Ankara temsilcisi Söğütsen Seramik'i 88-42 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 10 sayı farkla 28-18 önde tamamlarken, ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan devreye 47-26'lık skor avantajıyla girdi. Dönüşte farkı iyice açan Bursa temsilcisi, kader çeyreğine de 66-36 üstün başlarken maçı da 88-42'lik skorla kazanmasını bildi. Gemlik Basketbol adına Recep 15 sayı 4 ribaunt 2 asist, Müfitcan 11 sayı 6 ribaunt 3 asist, Canberk 6 sayı 12 ribaunt 1 asist ile öne çıkan isimler oldu.

Gemlik Basketbol Kulübü Genel Menajeri Yahya Gümüş ise yaptığı değerlendirmede, "Aldığımız galibiyet bizim için çok önemli. Bu galibiyette 12 sporcumuz da 10 dakikanın üzerinde süre aldı. Sezon başında başkanımız Berkay Bulut genç bir kadro yapısı ile playoff'a kalmamızın önemli olduğunu belirtmişti. Başkanımızın desteği ile bu hedefe ligin bitimine 5 hafta kala ulaştık. Şimdi asıl hedefimiz ligi daha üst sıralarda bitirerek ilk playoff'u geçmek. Gemlik ismini daha iyi temsil etmek ve hak ettiği yerde görmek adına yönetimim kurulumuz tam destek veriyor. Bugün aldığımız galibiyetten dolayı teknik ekibim ve sporcularımı kutlarım" dedi.

Gemlik Basketbol topladığı 23 puan ile puan sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı. Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol 18'inci haftada İstanbul deplasmanında UPS Spor ile karşılaşacak.

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