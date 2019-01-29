Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı başladı

İSTANBUL,() -

Türkiye’nin en kapsamlı spor okulları organizasyonu arasında yer alan Geleneksel Fenerbahçe Spor Okulları Kış Sömestr Kampı; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm olmak üzere 5 branşta başladı.

28 Ocak - 1 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 855 öğrenci, 145 teknik ve idari ekip ile toplamda 1000 kişilik kapsamlı bir ekiple Antalya'da konaklayan sarı-lacivertli spor okulları, kampın ilk gününde basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm branşlarındaki çeşitli antrenmanların sonrasında Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hep birlikte izlediler.

Düzenlenen kampta Fenerbahçe Kulübü'nün Tüpraş’ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’yle başlattığı HeForShe “Birlikte Eşitiz” projesi ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ farkındalık eğitimi de verildi.

(FOTOĞRAFLI)