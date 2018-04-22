Gebzespor 3'üncü Lig'de

Mesut IŞIK - Büşra KAYA/ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'de oynanan karşılaşmada Altınova Belediyespor'u 90+3'üncü dakikada Oğuz Başaran'ın attığı golle 1-0 yenen Gebzespor, 5 yıl aradan sonra tekrar 3'üncü Lig'e yükseldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1'inci Kademe 3'üncü Lig'e Yükselme Play-Off maçında Gebzespor ile Altınova Belediyespor, Eskişehir Yeni Stadyum'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz kapanan karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Oğuz Başaran'ın attığı golle Gebzespor, Altınova Belediyespor'u 1-0 yenerek 3'üncü Lig'e yükselen taraf oldu. Gebzesporlu futbolcular, kulüp yöneticileri ve teknik heyet 3'üncü Lig'e yükselme sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

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