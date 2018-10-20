Gazişehir Gaziantep - Ümraniyespor: 0-0

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP ()

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Ahmet, Yalçın, Igor (Dk. 46 Olcan), Poepon (Dk. 73 Chabbi), Kerim (Dk. 52 Jefferson), Segbefia, Gökhan, Rıdvan, Del Valle, Bahadır

ÜMRANİYESPOR: Burak - Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 83 Diabang), Emircan (Dk. 90 Merthan), Oğuz, Serkan, Mücahit, Muhammed, Tarık, Madinda (Dk. 72 Recep), Atabey

SARI KARTLAR: Bahadır, Segbefia, Kerim (Gazişehir Gaziantep) - Tarık, Recep, Mücahit, Merthan (Ümraniyespor)

Spor Toto 1’inci Lig'in 9'uncu haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

67’nci dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis’in sol kanattan ceza alanına attığı topla buluşan Emircan şutunu attı top üstten auta çıktı.

70’inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına Vasilogiannis geçti. Bu futbolcunun ortasında topa iyi yükselen Atabey kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

78’inci dakikada sağ kanatta kazanılan taç atışını hızlı kullanan ev sahibi takımda Oğulcan topu Chabbi’ye gönderdi. Bu oyuncunun ceza alanı dışından sert şutunda top kalecide kaldı.

87’nci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Chabbi topu yanındaki Jefferson’a aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

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