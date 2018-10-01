Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor maçının ardından

Yalçın Koşukavak: "Böyle goller yemeyi beklemiyorduk”

Mustafa Reşit Akçay: "Kazanmış olmak mutluluk verici"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP ()

Spor Toto 1'inci Lig'in 7’nci haftasında Gazişehir Gaziantepspor sahasımda Osmanlıspor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İç sahada basit goller yediklerini belirten Yalçın Koşukavak, "Savunma hatalarını bir türlü engelleyemiyoruz. Maçta 2-2 den sonra oyunu kontrol ettik. Ama maalesef basit goller yedik. İç sahada basit goller yiyoruz. 1 mağlubiyete tahammülü olmayan bir kulüpte iki mağlubiyet aldık. Maç öncesi bu kadar basit goller yiyeceğimizi hiç düşünmemiştim. Osmanlıspor sadece kontra atak oynamaya gelmiş gibiydi" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: "KAZANMIŞ OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Oyuncularını tebrik eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Uzun süredir yükselen bir fiziksel değerimiz var. Bugün ikinci bölgede oyun oynama anlayışımız vardı. Ofansif bir anlayış vardı rakipte. Bu belki bize yaradı. Ne olursa olsun kazanmış olmak mutluluk verici. Bizim kazanmamız Gazişehir'in kaybetmesi bize 6 puan kazandırdı" şeklinde konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yalçın Koşukavak’ın açıklamaları

- Mustafa Reşit Akçay’ın açıklamaları