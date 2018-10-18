Gaziemir cimnastik şölenine hazır

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

GAZİEMİR Belediyesi, Cimnastik Federasyonu ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü ortaklığıyla düzenlenen 5. Uluslararası Gaziemir Belediyesi ve Şavkar Ritmik Cimnastik Cumhuriyet Turnuvası, 27-28 Ekim tarihlerinde başlayacak. Sarnıç'taki Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye, Rusya, Amerika, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Macaristan, Gürcistan'dan 19 takım, 190 sporcu, 32 antrenör ve 15 hakem olmak üzere toplam 237 kişi katılacak. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Cimnastik turnuvasını her yıl genişleterek düzenlemeyi amaçladıklarını anlatan Şenol, "Çok güzel sporcular yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza sorduğumda ilerleyen yıllarda olimpiyatlara gitmek istediklerini söylüyorlar. Bu da bize gurur veriyor. Belediye olarak çocukları spora yöneltmek ve onları kötü alışkanlardan kurtarmak için çalışıyoruz. Barış ve dostluk kavramlarını sporla aşılamaya çalışıyoruz. Atletizm takımımız Süper Lig'e çıktı. Başarılar bizleri daha da hırslandırıyor. Çocuklarımızı daha iyi yerlerde göreceğimize şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı ve Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin de Gaziemir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştireceklerine inandığını anlakan Göktekin, "Heyecanımız her geçen yıl artıyor. Turnuvayı sevgi ve özveriyle gerçekleştiriyoruz. Turnuva sona erdikten sonra misafirler ayrılırken bizlere teşekkür ediyor. Başkanımızın destekleri bizim için çok önemli. Kendileri her zaman yanımızda oldular. Gaziemir Belediyesi'nin destekleriyle buraya geldik" dedi.

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