Gaziantep’te tribünler ‘çiçek’ açacak

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, () - GÜNEYDOĞU Anadolu’nun ilk kadın taraftar derneği Gaziantep’te kuruldu. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya amaçlarının sahaya küfür değil çiçek atmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1’inci Lig ve 2’nci Lig’de futbol takımları ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde basketbol takımı bulunan kentte Güneydoğu Anadolu’nun ilk kadın taraftar derneği kuruldu. Bugün düzenlenen basın toplantısıyla faaliyetlerine başlayan derneğin yöneticilerinin tamamı antrenör, beslenme uzmanı gibi sporla iç içe olan kadınlardan oluşuyor. Yeşil sahalarda yaşanan kötü tezahüratların önüne geçmek ve kadınların futbola olan ilgisini arttırmak için kurulan derneğin şimdilik 114 üyesi bulunurken, dernek başkanı Mezine Sırakaya, tribünleri dolduracak sayıya ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

"TRİBÜNLERDEN KÜFÜR DEĞİL, ÇİÇEK ATMAK İSTİYORUZ"

Derneğin tanıtım için buğur düzenlenen basın toplantısında dernek üyelerine Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Özdinç ve Hülya Akkaya’da eşlik etti. Dernek Başkanı Sırakaya, bundan sonra tribünlerin çiçek açacağını ifade ederek şunları söyledi: “Dünya genelinde kadınlar kendilerine biçilen roller itibarıyla sporda çok fazla hak ettiği yeri alamıyor. Kadınlar olarak spora ne kadar önem verirsek, spor bilincini kendimize ne kadar entegre edebilirsek çocuklarımıza o kadar faydalı olabiliriz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıp sahaya, tribüne sevk etmek ve bilinçlendirmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Biz tribünlere sevgi, saygı ve centilmenlik getireceğiz. Girdiğimiz tribünlerde neşe ve sevinç olacak. Taraftarlara konuşarak anlaşmayı aşılayacağız. Çünkü tribünlerde şiddet ne kadar çok olursa sporun kalitesi o kadar çok düşüyor ve zarar veriyor. Biz bunu inşallah Gaziantep'te başaracağız ve Türkiye'ye bu konuda örnek olacağız. Biz tribünlerden küfür değil çiçek atmak istiyoruz. Bundan sonra Gazişehirimizin tribünlerinden çiçek açacak.”

Dernek üyelerinin Spor Toto 1’nci Lig'de 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor müsabakasında ilk defa tribünde yar alacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mezine Sırakaya'nın açıklamaları

-Genel detaylar

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