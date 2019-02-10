Gaziantep Polisgücü, Avrupa üçüncüsü oldu

Hasan KIRMIZITAŞ / ZAGREB-HIRVATİSTAN,() - Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’i üçüncü olarak tamamladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, grup maçlarının ardından dörtlü final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada; İspanya'nın SPV Complutense takımı şampiyon olurken, Polonya'nın Grunwald Poznan ekibi ikinci, Türkiye'yi temsil eden ilk takım olan Gaziantep Polisgücü ise üçüncü oldu. Gaziantep Polisgücü Hokey takımı oyuncu ve antrenörleri, turnuva sonunda düzenlenen törende, üçüncülük madalyasını alırken, şampiyonluğa ulaşan İspanyol SPV Complutense ise kupayı kaldırıp, sevinç yaşadı. Ödül töreninin sonunda turnuvaya katılan takımlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Trophy Liginde ilk kez mücadele ettiklerini belirterek, Avrupa üçüncülüğünün başarı olduğunu ifade etti.

Grup ve dörtlü final maçlarında iyi mücadele ettiklerini hatırlatan Kaplan, hedeflerinin bundan sonraki yıl şampiyonluk olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Kupa törene

- Gaziantep ekibinin madalya alması

- Kupa kazananekip

- Turnuvaya katılanlar

- Mehmet Kaplan’ın açıklaması

