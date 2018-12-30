Gaziantep Basketbol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından

Mustafa KANLI / GAZİANTEP () -



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-69 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Konsantrasyon eksikliklerini gidermeleri gerektiğinin altını çizen Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, "Dürüst olmak gerekirse böyle bir maç bekliyordum. Çok deneyimli oyunculara sahipler. Birebirde çok iyiler. Uzun rotasyonları olmayabilir ama haftada bir maç yapıyorsanız çok önemli değil. 2 ay önce dediğim gibi gardımızı aldığımız zaman iyiyiz. Bu gün bunu gördük. Çok iyi savunma yaptığımız zaman ilerde iyi olamıyoruz maçın sonunda 7 tane serbest atışları kaçırdık, bu çok fazla. Maçın sonunda galibiyetten memnunum ama oyundan memnun değilim. Özellikle gelecekte daha iyi bir takım olmak istiyorsak oyuncuların söylediklerimizi uygulaması gerekiyor. Geçen maçlarda 10-15 farkla öne geçebiliyoruz ama sonradan yaptığımız hatalarla sayı farkını geri kapattırıyoruz. Son maçta da böyle oldu. Dediğim gibi ileride iyi bir takım olmak istiyorsak, konsantrasyon eksikliklerini gidermemiz gerekiyor" dedi.

"MAÇIN SONUCU ONLAR BELİRLEDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz ise, “Genel olarak maça ortak olduğumuz uzun bir periyot vardı. 8-10 sayı geri düştükten sonra rakibi yakalamayı başardık. Son seferinde karşı takım sert oynamış olabilir, hakemler birkaç pozisyonu atlamış olabilirler, bu onların sorunu, biz çabuk kırıldık. 3’üncü periyotta geriye koşma sorunumuz oldu. Rakibin kaptığı top sayısına bakıyorum, bunların çoğu bizim verdiğimiz pozisyonlar. Yüzdelere bakacak olursak rakip bizden yüksek oranlarla oynadı. Maçın sonucunu onlar belirledi. Gaziantep Basketbol’u tebrik ediyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nenad Markovic'in açıklamaları

- Hakan Yavuz'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)