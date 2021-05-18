Galatasaraylı Ozan Kabak'ın Transferi için 2 Takım Harekete Geçti

Liverpool'un ara transfer döneminde Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak'ın yeni adresi belli olmak üzere. Kırmızılar, milli savunmacının bonservisini almaya isteksiz dururken Leicester City ile RB Leipzig transfer işlemleri için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Schalke 04'te göstermiş olduğu iyi performanstan sonra ara transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'un yolunu tutan Ozan Kabak için 2 takımda harekete geçti.

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Liverpool'un 20 milyon Euroluk satın alma opsiyonu için kullanmak için isteksiz olduğu belirtilen Ozan Kabak için bu sefer 2 takım harekete geçti. RB Leipzig ve Leicester City'nin olduğu kaydedildi. Sporx'in Sky'dan öğrenilen bilgiye göre; iki kulüp, Schalke 04 ile yaz sezonunda tekrardan masaya oturarak oyuncu kadrolarına katmak için hazır.

Almanlar İstekli

RB Leipzig'in, Ibrahima Konate'yi Liverpool'a göndermek için anlaşma yaptığı ve onun yerine Ozan Kabak'ı getirmek için istekli olduğu söylendi. Schalke 04'ün küme düşmesi ile beraber alt ligde oynamak istemeyen genç oyuncu Ozan Kabak, son zamanlarda yaşamış olduğu sakatlığı sebebiyle oynayamadığı Liverpool'da 13 maça çıktı.

Ozan Kabak Kimdir?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da doğdu. Ozan Kabak aslen Mardinlidir. Stoper olarak görev yapan genç oyuncu Ozan Kabak ‘ın boyu 1.85 cm’dir. Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde yerini aldı. Galarasaraylı Teknik Direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edildi. Genç oyuncu, Ozan Kabak'ın sevinci maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, sarı kırmızılı takımda 43 numaralı formayı giydi. Ankara doğumlu genç futbolcu, sol ayağını etkili şekilde kullanabilen Ozan Kabak, 1 Temmuz 2017 yılında profesyonel sözleşme imzaladı ve sarı kırmızılı takımda, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kontratı var. 2015 yılından bu zamana kadar Galatasaray altyapısında yer alan Ozan Kabak, sırasıyla16 yaşaltı, 17 yaşaltı, 19 yaşaltı ve 21 yaşaltı takımlarında forma giydi.