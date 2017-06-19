Galatasaray'ın Rakibi Östersunds Nasıl Bir Takım?

Spor Toto Süper Lig'i 4. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı yakalayan Galatasaray'ın, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, İsveç Ligi'nden Östersunds oldu.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Eşleşmenin ilk maçı 13 Temmuz tarihinde Östersunds'un Jamtkraft Arena'da, rövanş maçı ise 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

NÜFUS 44 BİN, STAT 5 BİN KİŞİLİK

İsveç'in Östersunds şehrinin nüfusu 44 bin kişi. Yani Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinden daha az... İsveç ekibinin stadı olan Jamtkraft Arena'nın kapasitesi ise sadece 5 bin.

LİGİ 8. BİTİRDİLER

Geçtiğimiz sezon İsveç Futbol Ligi Allsvenskan'ı 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası finalinde Norrköping'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Östersunds, 2017 sezonu devam eden İsveç Ligi'nde 12 maç sonunda 21 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre toplam piyasa değeri 7 milyon euro olan İsveç ekibi'nin en değerli oyuncusu, 800 bin euro ile forvet oyuncusu Saman Ghoddos. Ghoddos, takıma 2016 yılında 75 bin euroluk bonservis bedeliyle katılmıştı.