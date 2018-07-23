Galatasaray’da Fatih Terim Hazır

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi en ciddi yaz kampını İsviçre'de yaparak tamamladı. 15 günlük kampta 3 hazırlık maçı yapıldı. Sarı-kırmızılılar Wil'i 1-0 yenerken PSV Eindhoven'a 3-1, Valencia'ya 2-1 yenildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibinin işini şampiyon takımın bozulmaması kolaylaştırdı ama özellikle savunmadaki sıkıntılar dikkat çekti. Galatasaray’ın üç bölgeye; savunma, orta saha ve forvete takviye yapması, Fatih Terim'in elini güçlendirecek.

İYİLER

İSMAİL ÇİPE: Muslera olmadığı için çabuk göze çarptı. Kampın yıldızlarındandı. Muslera'nın arkasına kaleci aranırken ilaç oldu.

MARTIN LINNES: Çalışkan. Yoğun antrenman temposu onu yormadı. Mariano yokken fırsatı değerlendirdi.

SELÇUK İNAN: Sıkı çalıştı. İlerleyen yaşına rağmen örnek oldu. Terim'in gelmesiyle yükselen grafiğini zirvede tutuyor.

FERNANDO: Güven verdi. Terim'in yüzünü güldürdü. Disiplin ve tecrübesini sahaya yansıttı.

RYAN DONK: Bir tek kaleye geçmedi! Stoper, orta saha, forvet oldu. Kampın neşe kaynağıydı.

HENRY ONYEKURU: Fit görüntüsüyle dikkat çekti. Maç ve antrenman eksiği bitince Bruma etkisi yapacak.

RODRIGUES: Tatile çıkmamış gibiydi. Her idmanda üstüne koyarak çalıştı. Yeni sezonda yine rakip savunmaların korkulu rüyası olacak.

SİNAN GÜMÜŞ: Kampı iyi değerlendirdi. Kilo vererek geldi. Hazırlık maçlarında sorumluluk alması hanesine artı yazıldı. 2 asist ile kampı kapattı.

KÖTÜLER

MAICON: Doğru partneri yoktu. PSV ve Valencia sınavlarında tartışıldı. Antrenmanlardaki isteği Terim'i mutlu etti. Yeni sezonda işi zor.

AHMET ÇALIK: Bekleneni veremedi. Savunmaya transfer bakılırken fırsatı elinin tersiyle itti. Olacak bir transferde takasta kullanılacak.

CAROLE: Sınıfta kaldı. Hazırlık maçlarının en kötüsüydü. Nagatomo geldiğinde esamesi okunmayacak.

BELHANDA: Dünya Kupası sonrası hâlâ izinli gibiydi. Antrenmanlarda iyi, maçlarda kötüydü. 10 numara ona ağır geliyor.

MUĞDAT ÇELİK: Zaman lazım. Heyecanlı, çalışkan ama yetersizdi.

FEGHOULI: Takımın en çok para kazananı ama sadece antrenmanlarda var. Yeni transferlerle forma savaşı verecek.

EREN DERDİYOK: Yeterli değil. Çalışkan ama Terim'in forvet tipine uymuyor. Gomis varken ancak kupada oynar.

BAFETIMBI GOMIS: Kafası çok karışık gözüktü. İleride yalnız kaldı. Ağır idmanlar ona yetmedi.

SAKATLAR

MARIANO: Teknik ve sağlık ekibinin programıyla çalıştı. Arkasında Linnes gibi çalışkan futbolcunun olması işini zorlaştıracak.

SERDAR AZİZ: Hazır değil. Ağrıları başına bela. Form tutarsa savunmaya yazılacak ilk isim olacak.

SIRADA ÜÇ MAÇ VAR

Galatasaray 25 Temmuz'da Sakaryaspor, 28 Temmuz'da Club Africian (Tunus), 31 Temmuz'da da AEK (Yunanistan) ile deplasmanda hazırlık maçları yapacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 10:46