Galatasaray Yönetimi Selçuk İnan için kararını verdi !

Yeni bir kadro ve yeni bir heyecanla yeni sezona başlayan Galatasaray’da bir grup taraftar kaptan Selçuk İnan’dan kolay vazgeçti ancak yönetim emektar oyuncuyu kolay harcamayacağını gösterdi.



Her şey, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında başladı. Teknik direktör Igor Tudor, Ndiaye-Selçuk değişikliği için eleştirildi, Selçuk, kaptanlık pazubandını Muslera’dan aldığı için yerden yere vuruldu. Bunun sonrasında da sarı-kırmızılıların ultrAslan’ın kaptanı yerden yere vurup, “Bu olay bizim için kabul edilemez. Yaşattığın başarılar için teşekkürler” diyerek adeta “Kapı dışarı” demesi bardağı taşırdı.



Teknik direktör Igor Tudor ve yöneticiler, tecrübeli futbolcunun arkasında durarak, onu feda etmeyeceklerini gösterdi. Sarı-kırmızılılar, ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çekerek, “Bunun yazı var, kışı var! Sakatlığı, cezası var. Selçuk’tan niye vazgeçelim? Biraz anlayışlı ve hoşgörülü olmak gerekir. Galatasaray’ın Selçuk’a kulübede de olsa ihtiyacı var. Bu uzun maratonda hep aynı futbolcular olmayacak. Onu kaybetmek yerine kazanmayı tercih etmeliyiz” diyerek, tecrübeli oyuncunun yanında olacaklarını dile getirdi.

Diğer taraftan antrenman öncesi Selçuk İnan ile de görüşen Tudor, “Moralini bozma. Ben sana güveniyorum. Sen tecrübenle bu takıma çok şey katacaksın. Kendini sadece futbola odakla ve dış faktörlerle ilgilenme” diyerek onu motive etmeye çalıştı.