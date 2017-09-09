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Galatasaray Yönetimi 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi !

Galatasaray tarihinin en hızlı transfer dönemini yaşadı.Sarı-Kırmızılı ekip 34 yıl aradan sonra ilk defa Türk futbolcu transfer etmedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:16
Galatasaray Yönetimi 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi !

Hayal kırıklıklarıyla dolu iki sezonu geride bırakan Galatasaray son yılların en büyük transfer operasyonlarından birisini noktaladı… Teknik direktör Igor Tudor ve sportif direktör Cenk Ergün’ün yönettiği dev operasyonda kadroya 10 yeni isim katıldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta uykusuz bırakan Galatasaray yönetimi takımı Belhanda, Gomis, Mariano, Maicon, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Denayer, Carrasso ve Latovlevici gibi yıldızlarla takviye etti.

Tam 10 yabancı yıldız alan sarı-kırmızılı takım bir ilke de imzasını attı. Galatasaray tam 34 yıl sonra bir transfer dönemini yerli futbolcu almadan tamamladı. Taraftarlar da yapılan bu hamleden çok memnun kaldı.

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