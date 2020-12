Galatasaray Transfer İçin Başakşehir'in Nabzını Yokluyor

Galatasaray, Başakşehir'in milli orta sahası olan İrfan Can Kahveci için aracılar vasıtası ile nabız yokladı. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ da kapıyı aralık bırakmayı seçti ancak resmi teklif gelmesi durumunda, Brezilyalı stoper Marcao'yu isteyeceğini de belli etti. Galatasaray, yapmak istediği transfer için Başakşehir'in adeta nabzını yokladı. Galatasaray, Başakşehir'in milli orta sahası olan İrfan Can Kahveci'yi kendi takımına almak için adeta harekete geçti.. Özellikle'de performansı ile tebrikleri toplayan başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi'ndeki göz dolduran performansı ile Avrupa'da ses getiren başarılı oyuncu, Galatasaray'ın formasını giymesi için aracılar vasıtası ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile iletişim kurdu. Şu an için resmi bir teklif bulunmasa da Başakşehir'e yapılması olası duran bir teklife nasıl bakacağı üzerinde duruldu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ teklif gelmesi durumunda, Marcao'yu isteriz ne derler bilmiyorum. Şeklinde bir ifade kullandığı öğrenildi. Öğrenilen bilgilere göre ise Başkan Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahvecinin ayrılmasına pek sıcak bakmamakla beraber Galatasaray eğer bir teklifte bulunursa, bu teklifi dinleyebileceğini iletti. Gümüşdağ'ın çevresine ise şu sözleri kullandığı öğrenildi, İrfan Can Kahveci'nin ellerinde ki en önemli değerlerden olduğunu ve Bonservisini ise Türkiye'den bir kulübün ödemesinin zor olduğuna, takas teklifi gelmesi durumunda ise Galatasaray'dan Marcao'yu isteyeceklerini belirterek. Onlar ne der bilmiyorum" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Gözler ise takasta Diagne'yi önermeyi düşünen Galatasaray yönetimine çevrildi. Takasın ise Başakşehirli, İrfan Can Kahveci'nin ise ikilemde olduğunu, Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen milli yıldıza, yakın arkadaşları olan Arda Turan Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan gibi isimler ise sarı-kırmızı takıma gelmesi adına yakın markaj uyguluyor. Galatasary Teknik Direktör'ü Fatih Terim, hem değişecek olan yabancı kuralı hem de günden güne zorlaşan ekonomik şartlar nedeni ile takımında yerli oyunculara ağırlık veriyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 18:32