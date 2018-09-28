Galatasaray taraftarından acı haber

İSTANBUL /

Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmada bir taraftar yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz.

Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız."

