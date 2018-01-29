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Galatasaray taraftarı Selçuk İnan'a sahip çıkıyor ! 'Hep beraber içelim be Kaptan '

Galatasaray'ın yıldız ismi ve kaptanı Selçuk İnan'ın rakı içerken görüntülenmesi gündeme bomba gibi düştü. Selçuk İnan'ın bu görüntülerinin yayınlanmasının ardından Galatasaray taraftarı adeta çıldırdı ve sosyal medyada yıldız futbolcularına sahip çıktı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:47
Galatasaray taraftarı Selçuk İnan'a sahip çıkıyor ! 'Hep beraber içelim be Kaptan '

Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk 11'de yeniden düzenli olarak forma giymeye başlayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın o görüntüleri kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.Galatasaraylı taraftarlar Twitter'da 'Yarasın Kaptan' etiketiyle yıldız futbolcuya destek çıktı ve kısa sürede Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasında girdi.

Galatasaray taraftarları, futbolcuların izin günlerinde içki içmelerinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirterek Selçuk İnan’a sahip çıkarken, “Şampiyonlukta hep birlikte içelim” önerisinde bulundular.

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