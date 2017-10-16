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Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı !

Süper Lig'in 8.Haftası'nda lider Galatasaray Konya'da Atiker Konyaspor'un konuğu oldu.Konya'da elinde Galatasaray poşeti taşıyan bir taraftar o sırada oradan geçen Konyaspor'lu taraftarlar tarafından darp edildi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:45
Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı !

Lider Galatasaray Süper Lig'in 8.Haftası'nda Atiker Konyaspor'un konuğu oldu.Galatasaray yıldız ismi Bafetimbi Gomis'in golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray 8.Hafta sonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak büyük bir başarı sağladı.

Cumartesi günü oynanayan karşılaşmanın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler spor camiasına bomba gibi düştü.Elinde Galatasaray forması olan bir taraftar o sırada oradan geçen Konyaspor'lu taraftarlar tarafında darp edildi.Küfürlü taciz ve darp edilen taraftarın elinden Galatasaray formasını alan Konyaspor'lular formayı ateşe verdi.

GALATASARAY'DAN BÜYÜK JEST

Galatasaray Yönetimi sosyal medyada yayılan bu görüntüler sonrasında darp edilen taraftarını hafta sonunda oynanıcak Fenerbahçe derbisine özel misafir olarak davet etti.

Yorumlar
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neil 2017-10-16 11:24:10

ne maçın nede başka bi oyunun zevkini bıraktık yazık...

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