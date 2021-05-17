Galatasaray Süper Lig'de Yayın Geliri Şampiyonu Oldu

Süper Lig'de sona gelinen 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş almıştı fakat Galatasaray'ın ise yayın gelirinde en büyük payı elde etti bilgisine ulaşıldı. Bu sezon ligde yaklaşık olarak 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde dördü Türkiye Futbol Federasyonu, 100'de 14'ünün ise alt liglere verilmek üzere ayrıldığı öğrenildi. Geriye kalan yaklaşık olarak 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadelesini sürdüren 21 takıma ayak bastı parası, performans primi, ilk 6 sıralama primi ve şampiyonluk primi olarak bölündü. Sezonu tamamlayan Süper Lig'de kulüplerin alacağı miktarlar da açığa çıktı. Açıklanan bilgilerde en fazla gelirin Lig ikincisi olan Galatasaray takımına gittiği haberi öğrenildi. Galatasaray'ın toplam olarak 250 milyon liralık bir gelir elde ettiği ifade edildi. En yüksek geliri alan Galatasaray’ı ise şampiyon Beşiktaş takımı 230 milyon lira ile takip etti. 3. ise 228 milyon lira ile Fenerbahçe oldu. Bunun yanı sıra Lig'de mücadele veren takımlar arasında en az gelirin 73 milyon lira ile son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'un olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezonda verilen 2,5 milyar kiralık yayın bedelinin mücadele eden takımlara dönüştürülme kriterleri açıklandı. Elde edilmiş olan gelirin %37'sinin 21 kulübe eşit olacak bir şekilde ayak bastı parası olarak verildiği öğrenildi. Süper Lig'de bu sezon da mücadele eden takımların 910 milyon liralık parayı yaklaşık olarak 43 milyonluk eşit paylar şeklinde bölüştürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Var olan gelirin %46'sının ise performans primi olarak dağıtıldığı ifade edildi ve açıklanan bu bilgilere göre bir milyar 130 milyon lira, 2,7 milyon lira galibiyete ve beraberliğe de 1,4 milyon lira olarak kulüplere verildiği öğrenildi.

Konu hakkında elinden bir diğer bilgi de Türkiye'nin en üst seviye Ligi'nde mutlu sona ulaşan takımların almış oldukları şampiyonluk başına 4,2 milyon lirayı kasasına koyduğu bilgisine ulaşıldı.