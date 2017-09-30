Galatasaray son dakika golüyle kazandı ! Galatasaray - K.Karabükspor maç özeti

Galatasaray sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u son dakika golüyle yenmeyi bildi.

Galatasaray sezon başından beri yaptığı en iyi işi yaparak maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunu kontrolü eline aldı.Galatasaray 17.dakikada dünya yıldızı Sofiane Feghouli'nin ikinci şutuyla ikinci golü bulmasıyla maçta 1-0 öne geçti.Oyunu rakip sahaya tamamen yıkan Galatasaray Belhanda'nın korner vuruşunda defanstan gelen Maicon durumu 2-0'a çıkardı.Oyundan düşmeyen Kardemir Karabükspor golden 5 dakika sonra 27.dakikada golü buldu.İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı.Sofiane Feghouli , Rodrigues ve Gomis ile birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.Kaçan gollerin ardından Karabükspor kazandığı penaltıyla durumu 2-2'ye getirdi.Geride kalan son 5 dakikada bütün riskleri alan Galatasaray son dakikada Maicon'un attığı golle maçı kazanmayı bildi.

Aslan böylelikle ligde namağlup liderliğini de sürdürmüş oldu.