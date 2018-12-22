Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,()

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 8v8v8 pas destek çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ise fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)