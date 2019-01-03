Galatasaray, Rodrigues'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL () - Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.