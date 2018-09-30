Galatasaray, Porto maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, ()

Galatasaray, Porto ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda son lig maçında 90 dakika görev alan oyuncular kendi nabız aralıklarında, diğer oyuncular ise kendi nabız aralıklarında aerobik koşu yaparken ilk grupta yer alan oyuncular, soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.

İkinci gruptaki oyuncular dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Selçuk İnan, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaparken, Eren Derdiyok da düz koşulara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Porto karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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